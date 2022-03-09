Москва, , 15:33 — REGNUM Страны, которые взяли в руку «санкционную дубину», пострадают из-за своей враждебности и жажды мести. Об этом постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил 9 марта журналистам.

Александр Лукашевич Mid.ru

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Он прокомментировал введение рядом стран экономических санкций против России из-за военной операции по защите Донбасса, денацификации и демилитаризации Украины.

«Вражда и жажда мести за нашу операцию в экономическом смысле, конечно, как мне кажется, как нормально думающему человеку, скорее, может больнее ударить по экономикам тех стран, которые взяли в руки «санкционную дубину», — сказал Лукашевич.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашевич также выразил удивление позицией «европейских малышей», которые забыли о своей зависимости от российского газа.

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