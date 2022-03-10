Рим, , 00:51 — REGNUM Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания временно прекращает заключение новых контрактов на поставку нефти и нефтепродуктов из России. Об этом 9 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу организации.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Концерн имеет долгосрочные контракты на поставку газа с российской компанией «Газпромом», а также совместный проект с российской нефтяной компанией «Роснефть», который был заморожен в рамках санкций, введенных еще в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден объявил, что США запретят импорт нефти и газа из России.

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