Брюссель, , 22:10 — REGNUM Вводить заперт на импорт энергоносителей из Российской Федерации не намерен Европейский союз. Об этом 8 марта в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя решение властей США ввести запрет на импорт нефти и газа из России.

Жозеп Боррель European Parliament

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«Мы (Евросоюз) не будем вводить запрет на поставки энергоресурсов из России», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, 8 марта президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит запрет на импорт черного золота и голубого топлива из России.