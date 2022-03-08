Брюссель, 8 марта 2022, 22:10 — REGNUM Вводить заперт на импорт энергоносителей из Российской Федерации не намерен Европейский союз. Об этом 8 марта в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя решение властей США ввести запрет на импорт нефти и газа из России.
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«Мы (Евросоюз) не будем вводить запрет на поставки энергоресурсов из России», — заявил он.
Как передавало ИА REGNUM, 8 марта президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит запрет на импорт черного золота и голубого топлива из России.