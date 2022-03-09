Тюмень, 9 марта 2022, 18:16 — REGNUM В Уральском федеральном округе стоимость и наличие продовольственных и непродовольственных товаров в розничной торговле находятся под постоянным контролем органов власти. Об этом говорилось 9 марта на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами в полпредстве УрФО.
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Взрывного роста цен на продовольственные и непродовольственные товары на Урале пока не наблюдается. Однако при нынешнем курсе доллара и евро, при импортной составляющей, цена на товары не может оставаться прежней, отметил полномочный представитель президента РФ в Уральском ФО Владимир Якушев.
По итогам совещания отмечалось, что в регионах УрФО на данный момент созданы межведомственные рабочие группы, в составы которых входят сотрудники федеральной антимонопольной службы и прокуратуры.