Екатеринбург, , 18:37 — REGNUM В Уральском федеральном округе с учётом приостановки деятельности ряда иностранных компаний, их ухода с российского рынка, ситуация на рынке труда может измениться в худшую сторону. Об этом предупредил главных федеральных инспекторов на совещании 9 марта полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Владимир Якушев Gubernator.admtyumen.ru

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Однако это не первый кризис, который переживает Россия. У центров занятости наработаны эффективные механизмы по поддержке людей, оставшихся без работы, отметил полпред УрФО. Это переобучение, практика временного трудоустройства на сезонные работы.

«Многие при поддержке службы занятости открыли собственное дело и весьма успешно его развивают. Весь этот опыт можно будет использовать и сейчас, а также нарабатывать новые инструменты», — отметил Владимир Якушев.

На совещании прозвучало, что на 4 марта в Уральском федеральном округе зарегистрировано 51,4 тысячи безработных. В банке вакансий — 145 тысяч рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах УрФО на данный момент созданы межведомственные рабочие группы по мониторингу ситуации в розничной торговле и на рынке труда, в составы которых входят сотрудники федеральной антимонопольной службы и прокуратуры.

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