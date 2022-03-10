Москва, , 17:17 — REGNUM Правительство будет тщательно мониторить поведение иностранных компаний на российском рынке. Об этом 10 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Михаил Мишустин Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Большинство предприятий заявляет о временной приостановке с сохранением рабочих мест и заработной платы. И мы будем тщательно мониторить эту ситуацию», — заявил Мишустин.

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