Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Американская компания Meta Platforms, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, разрешила призывать к насилию в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщает Reuters.

Глава Facebook Марк Цукерберг проводит презентацию Meta Цитата из видео на YouTube

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

В компании подтвердили снятие запрета в ряде стран, отметив, что это распространяется только в отношении военнослужащих из России, но не касается гражданских лиц. Представитель Meta рассказал, что в компании временно «сделали скидку на формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила, такие как насильственные высказывания».

Посольство России в Вашингтоне потребовало от США прекратить экстремистскую деятельность американских соцсетей.