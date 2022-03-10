Токио, , 03:16 — REGNUM Японская компания Sony приостанавливает поставки в Россию своих игровых приставок и периферии, а также работу онлайн-магазина Playstation Store. Об этом пресс-служба компании 10 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Sony PlayStation

пресс-служба Sony «Sony Interactive Entertainment присоединяется к международному сообществу, призывающему к миру на Украине».

В сообщении отмечается, что для российского рынка также будет недоступен релиз гоночного симулятора Gran Turismo 7.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, кинокомпания Sony Pictures Entertainment отменит показ своих новых фильмов в России из-за ситуации вокруг Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony отменит показ своих новых фильмов в России