Рига, , 15:54 — REGNUM Санкции, наложенные странами Запада на Россию, начинают оказывать негативное влияние на Латвию. Об этом сообщил латвийский портал Rus.LSM.lv

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Так, под санкции попал один из самых крупных поставщиков металла в Прибалтике — латвийская дочка российского концерна «Северсталь» Severstal Distribution.

Оборот латвийской «дочки» составлял порядка 700 млн евро при штате около 200 человек. Ежегодно предприятие выпускало 2 млн тонн различной металлопродукции.

Теперь Severstal Distribution не может вести хозяйственную деятельность, что создало проблемы с поставкой арматуры на стройки в Латвию и соседние страны. Без этой металлопродукции нельзя построить ни частный дом, ни мост, ни офисные здания, отмечает издание.

Представитель компании Bererix Андис Линде прокомментировал новость так:

«Российский метал примерно 50% рынка занимает. Поэтому так получается, что сейчас примерно 50% надо будет искать в других местах».

Новые логистические пути и расходы по их прокладке означают рост цен на конечную продукцию. Вверх цены толкает и всеобщая инфляция, и рекордные цены на энергоносители.

Как сообщило издание, негативные последствия закрытия дочки «Северстали» почувствовали и местные перевозчики. Александр Черкасов, член правления Latvijas auto, сообщил: «Очень сильная зависимость была от «Северстали». Поездки были и по Латвии, и в Европу. На бирже Transporion выдавалось по 300 грузов. По 300 фур. И полностью это все в один момент прекратилось».