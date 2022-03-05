Ханты-Мансийск, , 19:50 — REGNUM В Югре для оперативного реагирования на изменение ситуации на потребительском рынке департаментом экономического развития совместно с органами местного самоуправления организован мониторинг розничных цен в отношении отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Об этом заявил 5 марта заместитель губернатора Югры Роман Генкель.

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Департамент общественных и внешних связей ХМАО сообщает, что в регионе торговые сети занимают порядка 50% рынка продовольственных товаров.

«Торговые сети поддерживают минимальную розничную наценку на товары первой необходимости, но мы не можем защититься от того, что производители будут повышать цену. Есть небольшие ценовые колебания на овощи, фрукты импортного производства, однако запас позволяет торговать и импортными товарами по тем ценами, которые были ранее», — подчеркнул региональный директор ООО «Лента» Василий Рудольф.

Руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами «Магнит» Регина Елагина отметила рост спроса на бакалею, сахар, детское питание.

«Доступность товаров высокая, поставки идут по расписанию, запасы на складах есть», — сообщила Елагина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках поручения правительства страны ФАС, Минпромторг и Минсельхоз разработали механизм ограничения торговыми сетями наценок на отдельные виды социально значимых продуктов.

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