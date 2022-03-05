Москва, 5 марта 2022, 20:06 — REGNUM Тему российской спецоперации на Украине обсуждают 5 марта на встрече в Москве российский президент Владимир Путин и израильский премьер-министр Нафтали Беннет.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, стороны не будут делать заявлений для прессы по окончании переговоров.
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Напомним, украинскую тему Путин и Беннет обсуждали по телефону 2 марта. Звонок состоялся по инициативе главы израильского правительства.
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