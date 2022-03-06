Киев, , 06:50 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуждает британско-нидерландскую нефтегазовую компанию Royal Dutch Shell за покупку российской нефти. Об этом он написал 5 марта на своей странице в Twitter.

Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, 4 марта корпорация закупила «немного» российской нефти и скрыла указанный факт. Кулеба добавил, что от транснациональных компаний необходимо требовать разрыва всех деловых отношений с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Royal Dutch Shell объявила о прекращении своей деятельности на территории России из-за ситуации вокруг Украины. 1 марта американская нефтяная компания ExxonMobil решила выйти из нефтегазового проекта «Сахалин-1».

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