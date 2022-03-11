Москва, , 16:24 — REGNUM «У нас все есть для того, чтобы нормально жить и работать», — заявил 11 марта Александр Лукашенко во время обсуждения с Владимиром Путиным путей преодоления западных санкций.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Обращаясь к российскому лидеру Лукашенко сказал: «Я хочу предложить Вам: слушайте, вы всегда помогали своим союзникам. Казахам помогали. Да всем. Рынок вы некоторым открыли. Не буду их называть, они обижаются. Ну, так нам надо как-то собраться в ОДКБ, нам надо в ЕАЭС собраться, сплотиться вместе. Ведь все говорили о том, что нам надо вместе быть. Ну так давайте соберем. И, поверьте, еще добавив эти рынки, мы через месяц забудем, что у нас есть санкции. Поэтому ОДКБ и ЕАЭС, вот я вношу предложение (думаю, Вы меня поддержите), — нам надо собраться в Москве, сесть за стол переговоров и договориться: мы вам это продаем, вы нам — это. И выстраиваем нашу общую экономическую политику».

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«Поэтому я сегодня в Москву приехал с нормальным настроением, уверенный в том, что мы лучше сделаем, чем у нас всегда было после распада СССР и даже в Советском Союзе. Ситуация не та, чтобы париться и переживать за какие-то события. Время просто надо. Большое видится на расстоянии», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.