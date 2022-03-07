7 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Фьючерсы на газ в Европе превысили $3600 за тысячу кубометров. В соцсетях говорят — что не предел.

Светлана Шаповалова, , 12:53 — REGNUM Известие о том, что 7 марта в ходе торгов на бирже цена на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив отметку $3700 за тысячу кубометров, взорвала интернет. Люди полагают, что это — не предел: такова цена антироссийских санкций, введённых безответственными политиками. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные из них.

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

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«Нормально так Европа сама себе харакири сделала», — поделился черным юмором Олег Ш.

«Зря вы так хаете Европу. Об «энергетических покойниках» либо хорошо, либо никак», — замечает В.

«Ждём газ по 10К за тысячу кубов. Аналитики прогнозируют такую цифру до конца года. Посмотрим, кому будет тяжелее — русским без баленсиаги и найков, или Европе без газа», — иронизирует Злата.

«Сами себе на горло наступили, а мы как нефть и газ им поставляли, так и поставляем, только теперь за большее количество денег», — отметила Светлана Вершина.

Газопровод Bilfinger SE

«Значит и Европа может закрывать свои производства. Товары будут слишком дорогими и не востребованы на внешнем рынке», — считает Оксана Ушакова.

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Смерть немецко-фашистской экономике!» — отмечает Марина Гусева.

«Вот поляки точно сейчас в шоке, больше всех хотели покупать по спотовым ценам и такая цена для них то что нужно, чтобы знали как заниматься газовым шантажом», — написал Владимир.

«Какие хорошие новости! Держу кулак за $5000 за тыс. куб. А чё? Нормалёк таки, за русофобию надо платить» — соглашается Александр Невский.

«Спасибо товарищам полякам за очень негуманный судебный процесс: 3 млрд отсудили у Газпрома, теперь хавайте свое решение!» — развивает тему Юлия.

«По ходу в Европе такие же марионеточные правительства как на Украине. Не могли они не понимать, что будет из-за санкций. Но сделали во вред собственному населению, так же как и хохлы», — поделилась мнением Евгения Астреинова.

«Тот момент, когда хотели обрушить рубль, а обрушили доллар. Как это все показательно для понимания уровня интеллекта западных и американских политиков», — замечает Григорий.

«Привыкли за счет наших дармовых ресурсов существовать. За копейки брали ресурсы «бензоколонки» и нам же впаривали готовый продукт. Сами заставили формулу изменить расчетов за газ. Ну вот пусть теперь расплачиваются. Посмотрим, сколько их экономика протянет. Ни штаты, ни арабы им задарма газ не отдадут», — считает Игорь Рогатин.

Газовоз «GALEA» в европейском порту Wolfgang Meinhart

«Не будите русского медведя. Горжусь нашим президентом!» — написала Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, то, что сегодня, 7 марта, в ходе торгов на бирже цена на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив отметку $2600 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

В то же время стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов впервые в истории поднялась до 4000 долларов за тонну. Также известно, что цена палладия превысила 3300 долларов за унцию, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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