Хабаровск, , 06:40 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дал правительству региона неделю на разработку плана первоочередных мер по поддержке экономики и помощи жителям.

Здание правительства Хабаровского края Khabkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«Время теоретиков-задушевников прошло, пришло время людей действия. Обстановка непростая, но и не новая для нас. Помним кризис 2008—2009 годов, санкции Запада после вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Прошли стресс-тест коронавирусом. Ко всем этим кризисам мы, во-первых, адаптировались, а, во-вторых, добавили в своём экономическом развитии.И сейчас мы должны использовать опыт прошлых «испытаний», помочь в первую очередь жителям края, нашим предприятиям встать на «новые рельсы». И развернуть потенциал под открывающиеся возможности, прежде всего, за счет импортозамещения. Предложения по квотированию поставок продовольствия на Дальний Восток председателю правительства РФ я направил», — написал в своём телеграм-канале Михаил Дегтярев.⠀

По мнению главы региона, особое внимание необходимо уделять ценам, товарным запасам.⠀

«Жду от правительства через неделю план первоочередных действий», — написал губернатор.

Читайте также: МВФ: санкции против России окажут серьёзное влияние на глобальную экономику

Как сообщало ИА REGNUM, украинский кризис и введённые в связи с ним санкции против России оказывают значительное влияние на мировую экономику. Об этом говорится в распространённом 5 марта заявлении Международного валютного фонда (МВФ).