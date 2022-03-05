Вашингтон, 5 марта 2022, 20:55 — REGNUM Украинский кризис и введённые в связи с ним санкции против России оказывают значительное влияние на мировую экономику. Об этом говорится в распространённом 5 марта заявлении Международного валютного фонда (МВФ).
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»
«Санкции против России оказывают существенное влияние на глобальную экономику и финансовые рынки и значительно сказываются на других странах», — заявляют в МВФ.
Эксперты фонда отмечают, что наиболее серьёзные риски складываются для стран, которые находятся в тесных экономических отношениях с Россией и Украиной.
В МВФ констатируют, что экономические последствия украинского кризиса «уже очень серьёзны», при этом ситуация крайне неустойчива и прогнозировать её дальнейшее развитие чрезвычайно сложно.
«Рост цен на энергоносители и сырьё, включая пшеницу и прочие зерновые, усилил инфляционное давление, обусловленное разрывами в цепочках снабжения и восстановлением после пандемии COVID-19», — отмечается в заявлении.
Специалисты МВФ считают, что ценовые шоки будут ощущаться во всём мире, что в особенности затронет домохозяйства, большая часть доходов которых тратится на продовольствие.