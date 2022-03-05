Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Украинский кризис и введённые в связи с ним санкции против России оказывают значительное влияние на мировую экономику. Об этом говорится в распространённом 5 марта заявлении Международного валютного фонда (МВФ).

Международный валютный фонд

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«Санкции против России оказывают существенное влияние на глобальную экономику и финансовые рынки и значительно сказываются на других странах», — заявляют в МВФ.

Эксперты фонда отмечают, что наиболее серьёзные риски складываются для стран, которые находятся в тесных экономических отношениях с Россией и Украиной.

В МВФ констатируют, что экономические последствия украинского кризиса «уже очень серьёзны», при этом ситуация крайне неустойчива и прогнозировать её дальнейшее развитие чрезвычайно сложно.

«Рост цен на энергоносители и сырьё, включая пшеницу и прочие зерновые, усилил инфляционное давление, обусловленное разрывами в цепочках снабжения и восстановлением после пандемии COVID-19», — отмечается в заявлении.

Специалисты МВФ считают, что ценовые шоки будут ощущаться во всём мире, что в особенности затронет домохозяйства, большая часть доходов которых тратится на продовольствие.