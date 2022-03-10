Пермь, , 10:41 — REGNUM Немецкий город Дуйсбург и международная организация «Породненные города» выступили за сохранение дружеских связей с Пермью. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Пермского края.

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На имя главы Перми Алексея Дёмкина поступило письмо из города-побратима. Акцент сделан на важности сохранения добрых отношений в период специальной военной операции России в защиту населения Донбасса.

«Я очень надеюсь и желаю, чтобы этот конфликт не затронул партнерские отношения между нашими городами. Надеюсь, мы сможем сохранить взаимное доверие, которое бережно созидалось в ходе истории партнерства наших городов. Надеюсь, что наше партнерство останется таким же прочным и переживет эти тяжелые времена. Давайте рассматривать наши партнерские отношения как общее устремление к скорейшему восстановлению мира», — сказал Обербургомистр города Дуйсбурга (ФРГ) Зёрен Линк.

Президент и генеральный директор международной организации «Породненные города» (США) Лерой Аллала подчеркнул, что приостановка или прекращение отношений городов-побратимов с российским городом-партнером не должны быть инструментом политики.

«Мы приветствуем программы городов-побратимов и граждан по всему миру, в том числе и в России. Наша политика по-прежнему направлена на то, чтобы призывать членов нашей организации и городские сообщества США поддерживать активные отношения между городами-побратимами», — говорится в письме.

Как сообщает портал rifey.ru, городской совет Оксфорда заявил о разрыве соглашения о побратимских отношениях с Пермью. Причиной стала военная спецоперация России. В свою очередь мэр Перми выступил за сохранение дружбы с Оксфордом, который является одним из первых городов-побратимов столицы Пермского края.

«Побратимство всегда было вне геополитики, оно основано на связях между людьми. Мы разделяем единые человеческие ценности, и я вместе с жителями Перми выражаю надежду, что наши конструктивные отношения, доказавшие свою прочность, помогут сохранить живой канал взаимодействия и в трудные времена», — сказал Алексей Дёмкин.