Нижний Новгород, , 20:49 — REGNUM Все заводы и подразделения пивоваренного концерна Heineken продолжат работать как в Нижегородской области, так и на остальной территории России, передаёт «Newsroom24» сегодня, 10 марта.

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При этом нидерландская компания отказывается от получения финансовой выгоды от операционной деятельности российского подразделения из-за ситуации вокруг Украины.

Также стало известно о том, что в России временно приостановят производство пива под брендом «Heineken».

Рестораны McDonald’s тоже продолжают работать в Нижнем Новгороде, пишет «Открытый Нижний» со ссылкой информацию, поступившую от сотрудников сети быстрого питания.

По их словам, пока точки фастфуда и мобильное приложение функционируют в штатном режиме, но пока неизвестно, какова будет их дальнейшая судьба.

Напомним, что ранее президент компании McDonald’s Крис Кемпчински в обращении к российским сотрудникам заявил о приостановке работы этой сети быстрого питания на территории России из-за ситуации вокруг Украины.

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