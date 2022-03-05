Москва, , 15:15 — REGNUM В Госдуме не исключили установление ценовых коридоров на ряд товаров, включая продукты питания, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«Предстоит выработать механизмы, возможно, и законодательного характера, в том числе установление определенных ценовых коридоров», — сказал депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

В ходе прошедшего совещания совета при спикере Госдумы по вопросам социальной защиты и поддержке граждан в условиях санкций о мерах по сдерживанию цен отмечали рост стоимости таких категорий, как продукты питания, питьевая вода, детские товары, строительные товары.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы Минэкономразвития и ФАС ответят на вопросы депутатов Госдумы о ценах