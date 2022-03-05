Москва, , 15:22 — REGNUM Масштаб антироссийских санкций и та легкость, с которой вводились различные ограничения, говорят о том, что их инициаторы очень спешили произвести впечатление и всерьез не задумывались о последствиях, а они серьезные. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«А эти последствия неминуемы, и они уже наступают. Мировые цены на зерно, нефть, газ, никель, алюминий и другие товары бьют рекорды. Стоимость электроэнергии в некоторых странах ЕС выросла в 20 раз. Англичане, жалуются, что санкции ударили по ним сильнее, чем по России. А ведь это лишь цветочки. Россия, которая вместе с Украиной обеспечивает четверть поставок пшеницы, прекратила экспорт минеральных удобрений. Тут речь уже не о скачке цен, а об угрозе голода», — говорит Миронов.

Он обратил внимание, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что после окончания спецоперации антироссийские санкции будут отменены, а заместитель помощника госсекратаря США Кристофер Робинсон сообщил, что США открыты для рассмотрения различных форматов новых переговоров с Россией по международной безопасности.

«С чего вдруг они так сладко запели? Полагаю, эти сигналы адресованы не нам, а внутренней аудитории — мол, не волнуйтесь, все еще наладится, мы договоримся. А что им остается делать, когда в США цены на бензин за месяц выросли почти на 10%. Для многих американцев это стало настоящим шоком. Люди фотографируют ценники и выкладывают в соцсети. Между тем, аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание. Выходит, что те, кто спланировал психологическую атаку против России, теперь вынуждены успокаивать собственное население. Так что сегодня у всех нас есть и повод для тревоги, и повод для уверенности в том, что трудности носят временный характер и будут преодолены», — заключил Миронов.