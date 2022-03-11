Великий Новгород, , 18:12 — REGNUM В Новгородской области поддержат малый и средний местный бизнес. Об этом 11 марта сообщил губернатор региона Андрей Никитин в эфире телеканала «Россия 24».

Великий Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

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В связи с нестабильной экономической обстановкой в стране, администрация Новгородской области собирается с помощью различных мер оказывать поддержку местным бизнесменам.

«Мы будем поддерживать бизнес. Во-первых, по всем региональным кредитам, которые мы даём малому и среднему бизнесу из фонда поддержки, остались старые ставки», — подтвердил губернатор.

В области появился центр поддержки импорта. Это специальная структура с сотрудниками, которые владеют разными языками, в том числе и азиатской языковой группы. Это позволит связаться с новыми поставщикам для замены западных комплектующих и сырья.

Помимо этого в области разработаны программы по кредитованию запуска новых производств, направленных на импортозамещение. Эта политика уже активно используется в Новгородской области. В частности, удалось добиться успехов в аграрной отрасли.

«Сегодня 12% всех семян картофеля в стране — это новгородские семена. Мы делаем картофель, который потом из этих семян по всей стране уже производят полноценную картошку, поставляет именно Новгородская область, — отметил Андрей Никитин. — Новгородские фермы, новгородские лаборатории полностью закрывают потребность в импорте».

Губернатор также отметил, что правительство Новгородской области сейчас работает как «офис помощи промышленности», при том круглосуточно. Главная задача, по мнению Андрея Никитина, заключается в поддержке местных компаний.

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