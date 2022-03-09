Москва, , 07:47 — REGNUM Введение ЦБ РФ временных ограничений на выдачу валюты было ожидаемым. Об этом 9 марта в своем телеграмм канале отметил доктор экономических наук Никита Кричевский.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Ожидаемо. Здравствуй, чёрный рынок. Но не печальтесь: до 9 сентября не дотянем. Отменят раньше. К тому же спецоперация в общих чертах закончится до конца марта», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на период с 9 марта по 9 сентября 2022 года Банк России устанавливает временный порядок для выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Клиент сможет снять до 10 тыс. долларов в наличной валюте, остальные средства — в рублях с учётом рыночного курса на день выдачи.

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