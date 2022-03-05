Калуга, 5 марта 2022, 10:22 — REGNUM В Калуге 5 марта на внеочередном заседании сессии Законодательного собрания области депутаты рассмотрят первый пакет мер поддержки экономики, сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.
Как сообщало ИА REGNUM, в условиях санкций власти Калужской области формируют для экономики пул поставщиков и рынки сбыта, активно налаживают новые контакты как на межрегиональном, так и международном уровне. Задача — сохранить устойчивость экономики области.
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