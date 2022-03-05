Калуга, , 10:22 — REGNUM В Калуге 5 марта на внеочередном заседании сессии Законодательного собрания области депутаты рассмотрят первый пакет мер поддержки экономики, сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

На сессии Законодательного собрания Калужской области

» В числе предложенных мер для поддержки местной экономики: отмена требований регионального законодательства для применения налоговых льгот, предоставляемых инвесторам; снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения для отдельных категорий бизнеса; отмена арендных платежей за использование предпринимателями регионального имущества», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях санкций власти Калужской области формируют для экономики пул поставщиков и рынки сбыта, активно налаживают новые контакты как на межрегиональном, так и международном уровне. Задача — сохранить устойчивость экономики области.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужские власти формируют для экономики пул поставщиков и рынки сбыта