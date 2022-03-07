Москва, , 09:37 — REGNUM Для предприятий вводимые санкции должны стать возможностью расширения производств и выхода на российский рынок. Об этом заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании с главами регионов Приволжского федерального округа.

Наука Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нам необходимо заполнять освобождающиеся ниши товарами собственного производства. У субъектов ПФО в этом отношении большой потенциал, здесь расположены крупные промышленные кластеры», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что регионам необходимо сейчас сформировать заявку на федеральные отраслевые заказы, а также на научные разработки. Ресурсы на них заложены в новую госпрограмму научно-технологического развития России. На её реализацию ежегодно будет направляться свыше 1,2 трлн рублей.

Заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Алексей Кузьмицкий подчеркнул, что потенциал округа должен быть всецело задействован в сфере импортозамещения, с применением имеющихся компетенций в науке, образовании, промышленности, IT-сфере.

Он акцентировал внимание на том, что основной объём практической работы должен проводиться на местах и особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан.

«Важная составляющая — ускорение процедур межведомственного взаимодействия и координации действий федерального и регионального уровней власти», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Чернышенко в координационном центре правительства провёл 6 марта совещание с главами регионов Приволжского федерального округа по мерам поддержки, принимаемым для стабилизации социально-экономической ситуации в связи с введением санкций.