8 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова официального представителя МИД РФ о том, что Запад и его СМИ свели своё население с ума.

Тимур Кондратьев, , 10:40 — REGNUM Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что западная информационно-политическая машина и СМИ довели своих граждан, которые стоят на краю национализма по отношению к России, до безумия, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 8 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Информационная атака Александр Горбаруков, ИА REGNUM

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Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

"И правда. Иначе и не скажешь. До полного безумия своих граждан довели. То, что сейчас творится там, — абсолютное сумасшествие», — указывает Оксана Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что западные страны целенаправленно атакуют Россию в информационном поле, причём в дело идёт откровенная ложь, которую пытаются выдать западному обывателю за правду.

«У них вечно плохая — только Россия. А сами-то какие? У нас нет ненависти к другим нациям, мы не рвём флаги других государств, мы не придумываем идиотские песни про другие нации, мы не занимаемся вандализмом и не портим чужие памятники, приехав в другое государство. И тем не менее только мы плохие. Это и есть промытые мозги», — считает Ирина И.

Русофобия Mirtesen.ru

«Всё это благодаря западной антироссийской пропаганде. СМИ в ЕС — это где фейк на фейке и фейком погоняет», — поделился своим мнением Иван Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что российскому руководству пора перестать ориентироваться на мнение Запада, потому что это мнение в любом случае будет обёрнуто в упаковку ненависти.

«В связи с этим логично, что стоит наплевать на то, что там о нас подумают на Западе. Чтобы мы ни делали, они будут думать о нас плохо. Скорее даже если мы будет вести себя плохо, то у европейцев сломается шаблон и они, может быть, начнут нас реально бояться, а значит, и уважать», — отмечает Дмитрий П.

Часть людей полагает, что русофобская политика Запада в итоге привела к потере психологической стабильности в западном обществе.

«Бумеранг антироссийской пропаганды вернулся и ударил по голове западное общество. Живя в бесконечно лжи, нельзя не сойти с ума. Как минимум люди не имеют представления о том, что там в реальности происходит. Это очень опасная ситуация», — считает Алексей Р.

Ряд пользователей указывает на то, что безумие в обществе будет стоить Западу очень дорого.

«Вскоре это безумие обернётся для Европы катастрофой. Сначала экономической, а затем и социальной. Довели население до безумия», — пишет Наталья Ц.

Нашлись и те, кто предупреждают, что сошедшие с ума могут представлять угрозу для окружающих.

«Ничего другого ожидать от лицемеров не приходится. Если Запад и Европа открыто провоцирует Россию, делает наглые заявления, дезинформирует свой собственный народ, натравливая против нашей страны, то нужно сдать сдачи! А почему нет, если по факту против нас ведут войну? Одной Украиной и санкциями это не ограничится. У Америки крышу снесло так, что её можно только оплеухой поправить! Настолько наглыми и открытыми в высказываниях против России главы еврозападных государств ещё не были. Они запустили колесо войны, и похоже, что пойдут теперь до конца. Доказательство тому — наёмники и вооружение, поставляемое в Украину», — поделилась своим мнением Лилия Т.

Террор Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 1», что западная информационно-политическая машина и СМИ довели своих граждан, которые стоят на краю национализма по отношению к России, до безумия.