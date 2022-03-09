Нижний Новгород, , 20:02 — REGNUM В условиях ухода зарубежных брендов с российского рынка региональному бизнесу открывается больше мест и возможностей для торговли. Такую точку зрения озвучили в правительстве Нижегородской области.

В магазине одежды

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Региональные власти отмечают, что сообщество нижегородских модельеров намерено уже в ближайшее время наладить взаимоотношения между местными дизайнерами, швейными предприятиями и торговыми сетями.

Планируется, что дизайнеры будут разрабатывать коллекции одежды, работающие в Нижегородской области швейные предприятия займутся её пошивом, а местные торговые центры и бутики — её реализацией.

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