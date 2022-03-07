Москва, , 13:53 — REGNUM Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, сообщает пресс-служба правительства РФ.

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В него вошли Австралия, Андорра, Албания, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, государства-члены ЕС, Гибралтар, Канада, Исландия, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Северная Македония, Сан-Марино, Сингапур, Тайвань, Украина, США, Черногория, Швейцария, Япония.

«Правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Р аспоряжение об этом подписано», — отмечается в сообщении.