Вашингтон, , 20:04 — REGNUM Продажа в Россию долларовых банкнот запрещена указом, который 11 марта подписал американский президент Джо Байден.

Доллары Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В указе отмечено, что запрещён также реэкспорт долларовых банкнот, их продажа или поставка прямым или косвенным путём из США любому лицу, находящемуся в России.

Этот же запрет распространяется на физических лиц США: где бы они ни находились, им запрещено продавать доллары лицам с российским гражданством или находящимся в России.

Напомним, ранее Байден в своём выступлении пообещал России страшный удар по экономике из-за решения Москвы по украинскому вопросу.

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