Москва, , 11:54 — REGNUM Терминал D московского аэропорта «Шереметьево» на время прекратит работу в связи с ситуацией в отрасли. Об этом сообщил 10 марта источник в одной из российских авиакомпаний.

Шереметьево Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он не уточнил, когда именно и на какой срок закроют терминал D. Работать будут два терминала — внутренний В и международный C.

«Шереметьево» закроет терминал D. F на реконструкции, E закрыли еще в пандемию», — сказал источник РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за санкций, введённых в ряде стран из-за военной операции России на Украине, отечественные перевозчики приостановили большую часть международных авиарейсов. Они опасаются, что российские самолёты арестуют за рубежом.

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