Приштина, , 01:41 — REGNUM В МИД Косово 9 марта сообщили о том, каким будет состав рабочей группы по подготовке к вступлению в НАТО.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, решение о создании такой группы было одобрено правительством Косово.

«Политика расширения НАТО, предусмотренная 10 статьей учредительного трактата Североатлантического Альянса, полностью соответствует нашим государственным устремлениям», — заявила министр иностранных дел и диаспоры Косово Доника Гервала-Шварц.

В состав рабочей группы по вступлению в НАТО будут входить глава МИД, министр обороны, глава МВД, министр юстиции, высокие представители из администраций президента и премьер-министра, а также представитель республики Косово по отношениям с НАТО из посольства Косово в Брюсселе и посол Косово в США.

Напомним, на фоне обострения отношений России с Западом в Косово всерьез заговорили о вступлении в НАТО.

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