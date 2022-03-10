Минск, , 16:03 — REGNUM Евросоюз, Исландия и Норвегия приостанавливают всю деятельность международной программы сотрудничества «Северное измерение» с участием России, а также имеющей статус наблюдателя Белоруссии. Об этом 8 марта сообщило представительство ЕС в Белоруссии.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

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В заявлении содержится ссылка на «беспрецедентную военную агрессию России против Украины». Авторы документа отметили: «Мы также осуждаем участие Белоруссии в этой агрессии против Украины».

Напомним, программа «Северное измерение» нацелена на развитие сотрудничества в Арктике. Её реализация началась в 2006 году.

Отметим, программа «Северное измерение» не решила ни одну из ключевых проблем Арктики, включая территориальные споры и претензии иностранцев на российские арктические недра. Евросоюз, Исландия и Норвегия почти восемь лет безучастно наблюдали за убийствами мирного населения Донбасса и гуманитарной катастрофой региона, милитаризацией и нацификацией Украины.