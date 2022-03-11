Москва, , 15:13 — REGNUM Генеральная прокуратура России направила обращение в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с требованием ограничить доступ к социальной сети Instagram.

Instagram (сс) Solen Feyissa

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Владельцем данной соцсети является компания Meta Platforms. К другому её проекту, Facebook, доступ уже ограничен.

Также Генеральная прокуратура обратилась в суд с просьбой признать компанию Meta экстремистской организацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.