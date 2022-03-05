Москва, , 17:10 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запрос в группу компаний «Детский мир» с требованием предоставить информацию о динамике отпускных и закупочных цен на товары для детей, сообщает 5 марта пресс-служба ведомства.

Детское питание Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что в ФАС поступили жалобы от граждан на необоснованный рост цен, в частности, на детское питание и подгузники, и антимонопольная служба решила провести анализ обоснованности изменения цен на эти виды продукции.

При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство «незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования и будет пресекать недобросовестные практики», добавили в пресс-службе.