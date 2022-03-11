Париж, , 18:05 — REGNUM Новые санкции могут быть приняты и введены ЕС в отношении России, сообщил 11 марта журналистам французский президент Эммануэль Макрон. Лидер Франции прокомментировал итоги саммита ЕС в Версале.

Многоликий Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, предложения по новому пакету санкций уже есть. Руководство ЕС готово принять его. Также Макрон заявил, что намерен продолжать давление на Россию вместе с Германией.

Добавим, что ЕС ввёл в действие очередные санкции против России в связи с тем, что на Украине началась 24 февраля спецоперация в помощь Донбассу. Спецоперации предшествовала длительная антироссийская информационная кампания Запада.

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