Казань, , 17:30 — REGNUM В Татарии наблюдается ажиотажный спрос на медикаменты, при этом реального дефицита лекарств в аптеках нет. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

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«Мы наблюдаем ажиотажный спрос за последние 10 дней объемы реализации в отдельных аптечных учреждениях превысили более чем в два раза ежедневный обычный спрос», — цитирует «Татар-информ» спикера.

По словам представителя минздрава РТ, на государственном аптечном складе имеется запас лекарств на сумму более 2 млрд рублей. В Татарию уже поставлены более половины из заключенных 2,5 тыс. госконтрактов на сумму 6,6 млрд рублей. Поставки препаратов продолжаются, пояснила Яркаева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии созданы две правительственные комиссии. Одна из них мониторит ситуацию с продовольственными товарами, другая — по непродовольственным товарам.

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