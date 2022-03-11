Москва, , 11:21 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») рассказал, как сохранить рабочие места людям, которые работают в компаниях, которые закрываются в рамках санкций против России.

Сергей Неверов Duma.gov.ru

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Один из вариантов, который активно обсуждается — «национализация», причем, по его мнению, термин может быть каким угодно.

Следует определить долю иностранного капитала и исходя из этого определить, кто может в рамках арбитража инициировать внешнее управление. Это могут быть остальные совладельцы, налоговая, Роструд.

«Мне кажется, что такие полномочия могут быть и у губернаторов и прокуроров регионов, которые должны иметь инструмент оперативной реакции», — рассуждает Неверов в телеграм-канале.

По его мнению, в России достаточно институтов с государственным участием, которые имеют компетенцию заниматься внешним управлением — те же банковские и финансовые институты.

Кроме того, убежден депутат, должна быть четко зафиксирована защита тех, кто работает в этих компаниях (запрет на увольнение) и механизм предотвращения вывода имущества. Необходимо также определить, что будет дальше с долей недружественных иностранцев (или всей компанией).

«Как вариант — реализация через торги. Но при обязательном обременении новых владельцев сохранить коллектив», — предлагает он.

Неверов также считает важным не допустить, чтобы недобросовестные лица воспользовались механизмом для рейдерства.

Кроме того, по его мнению, следует дать возможность собственникам отказаться от внешнего управления в случае, если возобновится работа предприятия/компании и будут сохранены рабочие места.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России на фоне санкций наблюдается массовый уход иностранных компаний.

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