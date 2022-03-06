Москва, , 22:48 — REGNUM Находящиеся в Молдавии и на Украине российские туристы могут вернуться на родину через Румынию. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Самолет PublicDomainPictures

«Граждане РФ, следующие из Украины и Молдавии, могут воспользоваться возможностью возвращения в Россию через Румынию. Румыния разрешила безвизовый транзитный проезд через свою территорию для граждан Российской Федерации. Для этого на пограничном контроле необходимо предоставить паспорт и авиабилет, подтверждающий транзитный проезд», — написала она в телеграм-канале.

Таким образом, граждане России могут беспрепятственно въехать на территорию Румынии и затем совершить авиаперелет в третью страну, которое не закрыло свое воздушное пространство.