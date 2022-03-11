Вашингтон, , 00:55 — REGNUM России якобы угрожает дефолт из-за новых санкций, которые были введены против Москвы на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 10 марта в эфире телеканала CNBC.

Кристалина Георгиева Иван Шилов © ИА REGNUM

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Она утверждает, что санкционные меры якобы загнали страну в рецессию, которая по прогнозам специалистов фонда, будет «носить глубокий характер».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин заявил, что о дефолте в РФ говорить преждевременно и безосновательно, несмотря на тяжелейшие последствия западных санкций и на беспрецедентное бегство капитала из страны.

Доцент кафедры финансового менеджмента Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев отметил, что несмотря на блокировку части средств Центробанка России, имеющиеся резервы дают возможность обеспечить функционирование российской экономики.

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