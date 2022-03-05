5 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили исторический максимум, который установили цены на газ в Европе.

Светлана Рыбина, , 23:00 — REGNUM Информация, согласно которой фьючерсы на газ в Европе продолжают дорожать, а цены преодолели рекордную отметку в $2400 за тысячу кубометров, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Пора эти суммы в рублях озвучивать», — пишет Пырей Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что все попытки европейских государств ударить по российской экономике в итоге обернулись для Европы колоссальными потерями.

«Забавно. Европа вводит против России санкции и сама же за них платит. Самобичевание какое-то», — поделилась своим мнением Надежда К.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что антироссийские санкции в первую очередь бьют по обычному европейскому гражданину, который обеспокоен ростом тарифов в связи со стоимостью энергоносителей.

«Власти Великобритании попросили жителей убавить градус отопления в своих домах. Так у кого комфорт-то отняли, точно у России? Прямо точно-точно?» — интересуется Анна П.

Часть людей полагает, что Россия предупреждала Европу, что именно такие последствия её будут ждать, если против нашей страны будет развёрнута экономическая война.

«Теперь руководителям этих стран понадобятся внятные объяснения для своего населения. Во имя чего, почему, зачем. Поднимут ли им уровень дохода, возместят ли затраты. Кто за это удовольствие платить будет. Владимир Владимирович на одной из встреч, запамятовала в каком году, с европейскими бизнесменами предупреждал о таком развитии событий. Была конференция, он внятно задал вопрос, чем вы, братья наши меньшие топить будете? Бизнес и политика должны быть разделены. Как искусство и политика. Это моё мнение», — написала София А.

Ряд пользователей указывает на то, что энергокризис в Европе может обернуться народным возмущением и вылиться в уличные протесты.

«В Европе не живёт такой терпеливый народ, как российский. Сейчас начнут бастовать и рушить, снимать власть с правления. Это они поспешили, решили Россию устрашить санкциями. Этот якобы успех ненадолго. Такие пойдут забастовки, что мама не горюй», — предрекает Зульфия З.

Отдельные комментаторы отмечают, что как у России, так и у ЕС есть возможность выйти из санкционного тупика, поэтому не стоит переживать за будущее противоборствующих сторон.

«Вот только у них есть альтернатива поставкам, а у Российской Федерации существенной альтернативы доходам от поставок в Европу нет», — считает Пётр Б.

«А в этот момент Китай потирает ручки и подсчитывает количество сэкономленных средств на поставках газа из России по небольшим тарифам», — отмечает Дмитрий К.

Нашлись и те, кто уверены, что в результате самоубийственной санкционной политики ЕС побеждают США, которые вытесняют Россию с европейского рынка, становясь, по сути, монополистом в области энергоресурсов на территории Европы.

«Российским гражданам радоваться этому не получится? Сейчас Россию подвинут с европейского рынка американцы, которые уже заготовили свои танкеры со сжиженным газом. На беднеющей Европе будут зарабатывать США, к сожалению», — поделился своим мнением Семён М.

Напомним, 4 марта стали известны данные лондонской биржи ICE, согласно которым фьючерсы на газ в Европе продолжают дорожать, цены преодолели рекордную отметку в $2400 за тысячу кубометров.