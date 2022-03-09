Москва, , 18:11 — REGNUM Увеличить размеры пособия по безработице до минимального размера оплаты труда (МРОТ) предложил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

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«Считаю, что необходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки для граждан, оставшихся без работы. В первую очередь, увеличить размеры пособия по безработице как минимум до уровня МРОТ», — отметил Нилов в телеграм-канале.

По его мнению, также нужно внедрить дополнительные программы по профессиональной переподготовке, активизировать работу центров занятости.

Кроме того, можно предусмотреть дополнительную компенсацию недополученной заработной платы для сотрудников приостановивших свою деятельность организаций за счет средств ФНБ, предлагает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, порядка 250 иностранных компаний заявили об уходе с рынка или о приостановке работы на территории России.