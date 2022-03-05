Москва, , 10:41 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее отсрочку уплаты утилизационного сбора для поддержки автопроизводителей. Об этом 5 марта сообщает сайт правительства.

Михаил Мишустин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Согласно документу, срок уплаты сбора с первого по третий квартал 2022 года для российских производителей автомобилей, в которых трудятся не менее 5 тыс. работников, перенесён на декабрь 2022 года. Те предприятия отрасли, которые оказались под санкциями, могут оплатить сбор в этот срок и за четвёртый квартал 2021 года.

«Решение принято для обеспечения стабильности финансовой деятельности производителей автомобильной техники в условиях сложившейся экономической ситуации и санкционного давления», — рассказали в правительстве.

Уточняется, что решение принято для решения проблемы дефицита оборотных средств.