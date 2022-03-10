Москва, , 17:33 — REGNUM Программа возврата до 50% стоимости путёвок в детские лагеря будет перезапущена. Об этом 10 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

Владимир Путин © ИА REGNUM

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«В прошлом году мы запустили программу возврата до 50% стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря — по-моему, не больше 20 тыс. рублей. И этой льготой воспользовались семьи, 400 тыс. детей», — заявил Путин.

«Я прошу вас проработать и осуществить такую же программу в этом году. Тоже с 1 мая. Надо только заранее всё это сделать и оповестить граждан, людей наших, что такая программа будет реализована и в 2022 году», — указал он.