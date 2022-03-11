Москва, , 20:40 — REGNUM Hyatt Hotels Corporation пока не заявляла о планах покинуть Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта сообщили по телефону горячей линии сети гостиниц.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«Пока мы работаем. Пока официально отели не закрываются», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Также в сети отелей подчеркнули, что бронирование номеров и заселение клиентов на территории России происходит в обычном режиме.