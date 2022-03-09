Уфа, , 11:46 — REGNUM В Башкирии есть компании, которые смогут заместить закрывающиеся из-за санкций рестораны быстрого питания в республике. Об этом 9 марта сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Очередь в «Макдональс» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Фазрахманов сообщил, что одно из предприятий, которое было представлено на «Инвестчасе», может спокойно заменить и «Макдоналдс» и другие зарубежные компании.

«Наши небольшие предприятия, которые производят и перерабатывают продукцию из нашего сырья, как раз сейчас становятся востребованы. Мы полностью можем возместить этот рынок. Проблем здесь не видим», — сказал вице-премьер.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в глава Башкирии поручил проработать вопросы по поддержке бизнеса.

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