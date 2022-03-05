Ханты-Мансийск, , 21:31 — REGNUM В Югре пройдут Параолимпийские игры «Мы вместе. Спорт». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Эмблема Параолимпийских игр

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«У нас есть все необходимое, чтобы организовать честные и яркие соревнования для паралимпийцев по всем видам спорта, представленным в программе Игр в Пекине. На турнире в Ханты-Мансийске будут фиксироваться спортивные результаты, отмечаться рекорды, а по итогам вручены медали победителям и призерам. Спортсмены не должны лишаться того спортивного праздника, к которому они готовились в течение нескольких лет», — пояснил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Дата проведения состязаний определится в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный параолимпийский комитет (МПК) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в Параолимпийских играх в Пекине. В связи с этим сенатор от Югры Эдуард Исаков призвал Министерство спорта России и Национальный Параолимпийский комитет сделать всё возможное для проведения альтернативных игр.

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