Варшава, , 06:10 — REGNUM Антироссийские санкции будут усиливаться до тех пор, пока Россия не завершит специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 5 марта в ходе общения с журналистами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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Свое заявление глава Госдепартамента сделал на польско-украинской границе, где он встретился с руководителем Украины внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада не отменит экономические санкции против РФ, пока российские власти не признают свои ошибки и не выведут войска с украинской территории.

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