Таллин, , 10:39 — REGNUM Более сотни студентов крупнейшего вуза Прибалтики, Тартуского университета, выступили против решения Совета учебного заведения об отказе в приеме на учебу гражданам РФ и Белоруссии. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

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В среду, 9 марта, студенты Тартуского университета направили ректору открытое письмо, в котором потребовали отменить решение, назвав его катастрофической ошибкой и откровенной дискриминацией.

«Никто из нас не расист. Никто из нас не дискриминирует ни по расовому, ни по национальному признаку, независимо от того, кто мы и с кем живем. Мы все здесь, чтобы учиться», — заявил в обращении студент ТУ из Казахстана Адлет Досымбеков.

«Большинство людей, которые разделяют взгляды президента России Владимира Путина, скорее всего и не хотят здесь учиться», — считает российский студент Данила Куклянов. Он добавил, что для нескольких его друзей, планировавших обучение в Тарту уже с нынешней осени, теперь закрылись многие возможности.

Письмо, направленное в ректорат, за сутки подписало около 130 студентов университета, и сбор подписей продолжается.

Ранее ректор Тартуского университета Тоомас Ассер аргументировал решение Совета вуза тем, что эстонские власти и вуз не могут гарантировать, что в числе новых учащихся не окажутся сторонники военной операции РФ на Украине.

«Все мы понимаем, что ситуация c безопасностью в Европе изменилась, и есть риски, которые мы в университете не можем контролировать. Мы должны быть убеждены, что желающие здесь обучаться прибудут с хорошими намерениями. Это не всегда может быть так. Мы не можем проконтролировать их настрой и историю», — заявил ректор Тартуского университета Ассер.

В Тартуском университете продолжают учебу 257 российских и 25 белорусских студентов. Журналисты предполагают, что они станут последними студентами из этих стран, имеющими возможность окончить главный университет Эстонии.