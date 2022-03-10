Сыктывкар, , 23:29 — REGNUM Глава минздрава Коми Игорь Дягилев призвал жителей республики не скупать впрок лекарства, чтобы не создать искусственный дефицит медикаментов.

Аптека Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В ведомстве отметили, что вводимые санкции не касаются лекарственных препаратов. Перебоев с их поставками пока не предвидится — на сегодняшний день более 60 процентов медикаментов производятся в России.

«Если люди будут покупать сейчас лекарства в больших количествах, то предложение на фармрынке уменьшится — аптеки будут вынуждены поднимать цены, чтобы соблюдать баланс. А кто-то просто не сможет приобрести лекарства, которые ему необходимы прямо сейчас. Поэтому закупать препараты впрок — это не выход», — подчеркнул Игорь Дягилев.

Как сообщало ИА REGNUM, в мурманских магазинах наметился дефицит офисной бумаги.