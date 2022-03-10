Сыктывкар, 10 марта 2022, 23:29 — REGNUM Глава минздрава Коми Игорь Дягилев призвал жителей республики не скупать впрок лекарства, чтобы не создать искусственный дефицит медикаментов.
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В ведомстве отметили, что вводимые санкции не касаются лекарственных препаратов. Перебоев с их поставками пока не предвидится — на сегодняшний день более 60 процентов медикаментов производятся в России.
Как сообщало ИА REGNUM, в мурманских магазинах наметился дефицит офисной бумаги.