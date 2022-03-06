Москва, , 02:45 — REGNUM Карты международных финансовых корпораций Visa и Mastercard, выпущенные росси1йскими банками, продолжат работать на территории России. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба Банка России.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Приостановка деятельности Visa и Mastercard на территории России никак не скажется на работе в России карт, выпущенных российскими банками.

Пресс-служба Банка России «Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия», — сказано в заявлении российского регулятора.

Уточняется, что операции по картам Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, обрабатываются внутри страны в Национальной системе платёжных карт и санкционные меры не могут на них повлиять никоим образом. Средства клиентов, привязанные к таким картам, будут сохранены и полностью доступны владельцам.

При этом поясняется, что любые карты Visa и Mastercard, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, на территории страны работать не будут. Центробанк рекомендует перед поездкой за рубеж снять наличность и оплатить заранее все крупные платежи. Регулятор напоминает, что карты платёжной системы «МИР» действуют в Белоруссии, Армении, Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Южной Осетии, Абхазии, Узбекистане, а также в Турции, Вьетнаме, ОАЭ и на Кипре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что карты Visa и Mastercard, выпущенные Сбербанком, продолжат работать на территории России в обычном режиме.

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