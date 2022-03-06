Москва, , 01:51 — REGNUM Российский авиаперевозчик Royal Flight прекратил с 5 марта перелеты из России из-за антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Самолет Pixabay.com

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«С сожалением сообщаем, что в связи с введенными Европейским союзом ограничительными мерами, начиная с 00:00 05.03.22 воздушные перевозки пассажиров из России прекращаются», — заявили в компании.

В Royal Flight подчеркнули, что продолжат выполнять эвакуационные рейсы по вывозу граждан России из-за границы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росавиация порекомендовала российским авиаперевозчикам прекратить выполнение международных рейсов с 6 марта. Выполнение рейсов из-за границы в Россию рекомендовано прекратить с 8 марта из-за риска ареста самолетов.